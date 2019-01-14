21:20 14 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.19
  • EUR77.07
Поиск
Марина Задорожная
© Sputnik / Томас Тхайцук

Задорожная: школьникам надо давать время на адаптацию после каникул

Радио
Получить короткую ссылку
84 0 0

Школьникам после продолжительных новогодних каникул необходимо время настроиться на учебу, сказала в эфире Sputnik Абхазия преподаватель начальных классов Сухумской второй средней школы Марина Задорожная.

"Новогодние праздники сдвигают общий режим дня не только у детей, но и у взрослых. Семьи ложатся спать поздно, встают тоже. За период каникул дети отвыкают от школьного ритма, а тут надо включаться в учебу. Конечно, от того, каким будет старт, во многом зависит результат учебного процесса. Без понимания со стороны взрослых, их помощи и поддержки гораздо труднее достичь желаемых результатов. Если учитель не учитывает трудности адаптационного периода, то это может привести даже к нервному срыву, нарушению психического здоровья ребенка. Тем более, что третья четверть самая сложная. Она более длинная и холодная, праздников в ней мало", - сказала Задорожная.

По мнению преподавателя, для включения  ребенка в учебный процесс важно учитывать особенности детей. Многим просто нужны конкретные инструкции для того, чтобы нацелить на каждое действие.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

 

По теме

Ментальная арифметика и 3D моделирование: чем занять современного ребенка в Сухуме
Сколько стоит бесплатное, или зачем школьнику репетитор
Стандарт школьного питания будет разработан в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Празднование Ажьырныхуа в селе Тхина
Из глубины веков: Ажьырныхуа в объективе Sputnik
В метро без штанов
"Праздник глупости": в мире прошел ежегодный флешмоб "No Pants"
Календарь праздничных и выходных дней в Абхазии
Работа и отдых: производственный календарь Абхазии на 2019 год

Соцсети

Sputnikabkhazia