Задорожная: школьникам надо давать время на адаптацию после каникул

"Новогодние праздники сдвигают общий режим дня не только у детей, но и у взрослых. Семьи ложатся спать поздно, встают тоже. За период каникул дети отвыкают от школьного ритма, а тут надо включаться в учебу. Конечно, от того, каким будет старт, во многом зависит результат учебного процесса. Без понимания со стороны взрослых, их помощи и поддержки гораздо труднее достичь желаемых результатов. Если учитель не учитывает трудности адаптационного периода, то это может привести даже к нервному срыву, нарушению психического здоровья ребенка. Тем более, что третья четверть самая сложная. Она более длинная и холодная, праздников в ней мало", - сказала Задорожная.

По мнению преподавателя, для включения ребенка в учебный процесс важно учитывать особенности детей. Многим просто нужны конкретные инструкции для того, чтобы нацелить на каждое действие.

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