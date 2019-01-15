Юрьев об угрозах Трампа в адрес Турции: последствия будут серьезными

Америке становится плевать на весь мир, и американская геополитика превращается в баловство неразумного дитяти, считает российский политолог.

"Действия Америки сводятся к полной безответственности, сведению внешней политики к исключительно демонстративным символическим действиям, и такое отношение к своей внешней политике несет большие последствия как для США, так и для России", - отметил Юрьев, комментируя заявление американского лидера.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в том случае, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.

"На самом деле речь идет об очень серьезных процессах на Ближнем и Среднем Востоке. Мы не понимаем, как далеко могут зайти события, столь безответственно запущенные Соединенными Штатами, которые вторглись туда якобы бороться с террористами, а на самом деле поддерживали ничем не лучших оппозиционеров", – отметил Юрьев в беседе на радио Sputnik.

Подробный комментарий политолога слушайте в аудиофайле.