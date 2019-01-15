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Михаил Щелканов
© Фото : пресс-служба ДВФУ

Щелканов о свином гриппе: вирусы легко преодолевают государственные границы

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Почему зимой вирус гриппа начинает активно распространяться и чем опасен свиной грипп, рассказал заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов.

"Если мы посмотрим на эпидемическую динамику гриппа, мы увидим, что пик активности приходится через две недели после зимних праздников. Почему так происходит? Потому что в зимние праздники разрушаются устойчивые коллективы и формируются временные: люди едут к своим друзьям, родственникам, происходит интенсивный обмен вирусом. А затем люди снова возвращаются в привычные коллективы: на работу, в школы, детские сады, и вирус вызывает эпидемический всплеск, который мы регулярно видим каждый год", – рассказал Щелканов в эфире радио Sputnik.

По его словам, для вируса не существует государственных границ, поэтому, учитывая интенсивные грузоперевозки и перелеты людей по миру, свиной грипп может попасть в любую уголок Земли. Данный штамм же опасен тем, что вызывает вирусную пневмонию, маскируясь под бактериальную, поэтому вылечить ее антибиотиками невозможно, отметил эксперт.

"Какова профилактика? Своевременная диагностика и быстрое лечение этиотропными противовирусными препаратами. Именно этого не хватает нашим грузинским коллегам. А почему не хватает? По исключительно моим субъективным ощущениям, наши грузинские коллеги перестали верить в себя и слишком полагаются на зарубежных партнеров. Всегда так бывает, когда государство перекладывает тяжелую ношу в формировании биологической безопасности своей территории на чужие плечи", – заявил Щелканов.

В Грузии бушует вирус гриппа H1N1. По состоянию на 14 января из-за осложнений от вируса, по последним официальным данным, скончались 15 человек. В связи с этим власти Грузии приняли решение отложить начало учебы в государственных школах страны и детских садах Тбилиси. Учебу отложили и некоторые высшие учебные заведения столицы.



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