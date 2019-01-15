Щелканов о свином гриппе: вирусы легко преодолевают государственные границы

"Если мы посмотрим на эпидемическую динамику гриппа, мы увидим, что пик активности приходится через две недели после зимних праздников. Почему так происходит? Потому что в зимние праздники разрушаются устойчивые коллективы и формируются временные: люди едут к своим друзьям, родственникам, происходит интенсивный обмен вирусом. А затем люди снова возвращаются в привычные коллективы: на работу, в школы, детские сады, и вирус вызывает эпидемический всплеск, который мы регулярно видим каждый год", – рассказал Щелканов в эфире радио Sputnik.

По его словам, для вируса не существует государственных границ, поэтому, учитывая интенсивные грузоперевозки и перелеты людей по миру, свиной грипп может попасть в любую уголок Земли. Данный штамм же опасен тем, что вызывает вирусную пневмонию, маскируясь под бактериальную, поэтому вылечить ее антибиотиками невозможно, отметил эксперт.

"Какова профилактика? Своевременная диагностика и быстрое лечение этиотропными противовирусными препаратами. Именно этого не хватает нашим грузинским коллегам. А почему не хватает? По исключительно моим субъективным ощущениям, наши грузинские коллеги перестали верить в себя и слишком полагаются на зарубежных партнеров. Всегда так бывает, когда государство перекладывает тяжелую ношу в формировании биологической безопасности своей территории на чужие плечи", – заявил Щелканов.

В Грузии бушует вирус гриппа H1N1. По состоянию на 14 января из-за осложнений от вируса, по последним официальным данным, скончались 15 человек. В связи с этим власти Грузии приняли решение отложить начало учебы в государственных школах страны и детских садах Тбилиси. Учебу отложили и некоторые высшие учебные заведения столицы.