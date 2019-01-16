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Цеховой: свалки в Абхазии – самое безобразное, что можно представить

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О том, какой вред наносят мусорные свалки здоровью людей, на пресс-конференции в АРСМИРА рассказал инженер-гидротехник из Санкт-Петербурга Александр Цеховой.

"Свалки в Абхазии - самое безобразное, что можно себе только представить. К примеру, Гагрская свалка расположена почти в середине села Псахара. Живущие там люди выходили с протестами, но это ни к чему не привело. Жить там невозможно даже из-за такого количества мух. Гагрская свалка горела около восьми лет подряд так, что дым заволакивал даже трассу. За эти годы, несомненно, диоксином заражены все земли. Потому что его выносит на 30 километров с дымом. Период распада у него 10 лет, можно сказать, он хранится вечно", - сказал Цеховой.

Специалист отметил, что при возгорании образуется яд диоксин, который опасен больше, чем цианистый калий, и наносит непоправимый вред здоровью человека.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.



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