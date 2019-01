Цямрюк: рэперы используют то, что придумали The Beatles

О том, почему музыка The Beatles до сих пор популярна и что нового привнесла ливерпульская четверка в мир музыки, в беседе на радио Sputnik Абхазия во Всемирный день The Beatles рассказал музыкант Александр Цямрюк.

"Музыку для групп, для гитаристов в том числе, писали композиторы. The Beatles - одни их тех, кто экспериментировал, конечно, не без помощи "пятого битла", особенно когда появилась пленка, прокручивали ее то вперед, то назад. Многие спецэффекты, которые сегодня реперы используют, придумали "битлы" еще в те времена, когда компьютерной техники не было. Они первые, кто стал писаться в стерео. Звукорежиссерам тех лет стерео было непонятным словом", - отметил Цямрюк.

С 2001 года Международный день легендарной группы The Beatles отмечают 16 января. Выбор этой даты не случайное решение. Именно в этот день в 1957 году состоялось открытие известного клуба "Каверн", где много лет назад начали свой творческий плодотворный путь трое друзей: Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Позднее к ним примкнул четвертый постоянный участник команды Ринго Старр. Кроме того, 16 января, только в 1964 году, первую позицию хит-парада Америки заняла битловская композиция I want to hold your hand. С этого момента и началось покорение США.