Ачба: ни один мост от Псоу до Ингура не имеет отметку "удовлетворительно"

О состоянии навесных переправ главной автодорожной артерии Абхазии и о том, что собой на сегодняшний день, в частности, представляет Гумистинский мост, Sputnik Абхазия рассказал руководитель "Абхазавтодора" Борис Ачба.

По словам Ачба, на автодороге Псоу - Ингур более 70 мостов.

"Все мосты подлежат обследованию. Несколько лет назад российские специалисты обследовали все мосты, ни одному мосту не была поставлена отметка "удовлетворительно", находится в неудовлетворительном состоянии – так написано по каждому мосту. Гумистинскому мосту 86 лет, в последний раз обследование моста проводилось в 1981 году, тогда состояние объекта было признано удовлетворительным. Сейчас вышел из строя крайний деформационный шов. Этот мост и без того опасный - мы не знаем, что внизу творится. Чтобы залатать образовавшуюся дыру на этом мосте, необходимо делать металлический компенсатор. Работы будут проведены до конца этого месяца", - рассказал Ачба.

По словам Бориса Ачба, во время ремонтных работ на Гумистинском мосту движение большегрузов по нему будет ограничено.

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