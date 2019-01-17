Шакая о питании школьников: дети всегда делают неправильный выбор, проще его не давать

"В целом питание в школах Абхазии оставляет желать лучшего. Думаю, что и в детских садах ситуация такая же. Когда мне дети рассказывают, что им предлагается в школьных столовых, у меня волосы встают дыбом, и я понимаю, что дети кушают то, что там есть, у них нет выбора. Обычно это булочки, сосиски в тесте, то есть все то, что не должно быть в рационе ребенка или должно быть максимально минимизировано. Ребенок так устроен, тем более, если с ним дома не работают, не проговаривают такие вещи, то он придет в столовую и возьмет себе булочку, нежели куриную котлету и пюре. И булочка – это будет в лучшем случае, потому что это могут быть и чипсы, и сухари, пепси, газировка. Я считаю, что продажу всего этого вообще нужно запрещать на территории школы, или чтобы это вообще не присутствовало там, где питаются дети. Потому что надо понимать, что дети всегда сделают неправильный выбор, и проще им этот выбор не давать, а сделать так, чтобы у них выбор был только среди того, что можно. А я не думаю, что в школьных столовых у нас продают яблоки или овощи. Даже к пище, которую там готовят, возникает вопрос о качестве: на каком масле ее делают? Сейчас очень распространено дешевое пальмовое масло, растительное масло - тоже не самый лучший выбор. Наши предки всегда готовили на топленом масле – это идеальный вариант для приготовления пищи. Поэтому, чтобы не предоставлять ребенку возможность сделать неправильный выбор, нужно сделать так, чтобы в школьных столовых было только то, что нужно ребенку. Мы требуем от ребенка высокой успеваемости, но мы должны понимать, что все взаимосвязано. Кушая простые сахара, простые углеводы, ребенок не покажет высокую работоспособность и требовать от такого ребенка сверхзнаний не стоит, потому что он то, что он ест", - рассказала Аэлита Шакая.

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Ранее председатель Госкомитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарри Саманба в эфире радио Sputnik Абхазия сообщил о том, что проверки школ и детских садов Абхазии выявили, что в пищу для детей используют просроченные продукты, а также искусственные жиры.