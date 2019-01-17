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Депутат Астамур Логуа на первом заседании весенней сессии парламента Абхазии шестого созыва
© Sputnik / Томас Тхайцук

Логуа о декларации доходов в Абхазии: разработка закона на финишной прямой

Радио
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Депутат Парламента, руководитель рабочей группы по разработке закона о декларировании доходов и расходов чиновников и депутатов Астамур Логуа рассказал Sputnik, как продвигается работа.

"Мы получили ответ от Генеральной прокуратуры по понятию "незаконное обогащение" и с чем оно сегодня вступает в противоречие. В Уголовном кодексе Абхазии в 30 статье прописано понятие "корыстный мотив". И Генеральная прокуратура не сказала в своем ответе, что такое понятие невозможно ввести в Уголовный кодекс. Но для того, чтобы его ввести, надо проработать и изменить многие положения в кодексе. По этой причине я предложил разделить вопросы. В первую очередь рассмотрим Декларацию о доходах и расходах. Надеюсь, этот законопроект на ближайшем заседании рабочей группы доработаем, и на ближайшей сессии я, как глава рабочей группы, вынесу его на рассмотрение Парламента", - сообщил Логуа.

По мнению депутата, декларирование доходов и расходов публичных служащих будет хорошим подспорьем антикоррупционному законодательству.

"Наш созыв, все мои коллеги хотят, чтобы в стране был закон, который будет работать. Не надо торопиться и устанавливать сроки. Но, на мой взгляд, мы уже на финишной прямой. Надеюсь, в ближайшее время вынесем на сессию Парламента проект закона о Декларировании расходов и доходов публичных служащих", - сказал Логуа.

Год назад в Абхазии была создана инициативная группа, которая обратилась в Парламент страны для того, чтобы депутаты приняли 20 статью Конвенции ООН  по борьбе с коррупцией и ввели уголовную ответственность за незаконное обогащение госслужащих. Была создана рабочая группа по разработке закона. Очередное заседание рабочей группы состоялось в четверг 17 января.

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Теги:
Народное собрание Абхазии


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