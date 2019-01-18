Абухба: к крещенским купаниям нужно готовиться

К омовению в ледяной воде в праздник Крещения нужно подходить с осторожностью людям с заболеванием сердечно-сосудистой системы, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия главный врач Сухумской городской больницы Вячеслав Абухба.

"Купание в ледяной воде у людей с сердечно-сосудистыми патологиями может вызвать обострение болезни. Не рекомендуются резкие перепады температуры, так как это может вызвать спазмы сосудов, спазмы сердца. Поэтому к этому мероприятию нужно подойти с осторожностью. Омовение для таких людей можно сделать в другой форме, в домашних условиях. Когда омовение производили на реке Иордан, там такой низкой температуры не было. Здесь совершенно другие условия, к которым надо адаптироваться", - сказал Абухба.

Врач отметил, что к подобной процедуре можно подготовить организм ежедневными обтираниями, а после омовения нужно обтереться махровым полотенцем, желательно выпить несколько глотков теплого чая или кофе, чтобы согреть бронхи.

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18 января Православная Церковь отмечает день Навечерия Богоявления Господня, или Крещенский сочельник. Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне, или Крещение. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.