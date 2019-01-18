Свинцов об удалении российских страниц в Facebook: Америка выбрала самоизоляцию

Соцсеть Facebook заблокировала более 500 аккаунтов, связанных с Россией, включая семь страниц агентства Sputnik. Такое решение в агентстве назвали "однозначно политическим" и "фактической цензурой".

"Происходит двадцатая серия Санта-Барбары, которая, скорее всего, будет еще достаточно долго продолжаться, нападки на Россию будут продолжаться еще долгое время. Обвинения, которые мы слышим каждый день, о том, что Россия вмешивается в выборы, ведет пропаганду на территории Запада руками и умами журналистов RT и агентства Sputnik, из повестки не выходят. Сейчас это первые шаги Facebook, когда он начал массовое блокирование. Это все будет продолжаться, и хорошо, что в России есть собственные соцсети. Сейчас активно обсуждается, что необходимо создавать более безопасную инфраструктуру связи и интернет в целом на территории России, которая будет позволять более качественно и безопасно всем гражданам Российской Федерации пользоваться любой связью. В ближайшие 5-10 лет мы будем видеть развитие всех этих национальных систем обеспечения безопасности и жизнедеятельности. Думаю, не за горами то время, когда будут блокироваться просто аккаунты простых граждан России, которые пишут на английском языке или на других языках, понятных европейцам или американцам, чтобы полностью разорвать возможность любого появления информации о России или опровергающей лживые информационные поводы и высказывания в отношении России, русских или повестки, которую Россия ведет на международном уровне. К сожалению американцы, а в первую очередь определенная политическая элита, пошли по принципу самоизоляции. Потому что все попытки изолировать Россию и ряд других стран в конечном итоге приведут к изоляции Америки. Потому что их позиция в мире не поддерживается большинством стран, мы это видим по количеству визитов в Россию и по количеству встреч Путина с главами государств других стран", - сказал Свинцов в эфире радио Sputnik.

Компания также удалила 107 страниц в Facebook и 41 аккаунт в Instagram, владельцы которых, по утверждению Facebook, выдавали себя за украинцев и распространяли с фейковых аккаунтов "новости из Украины на такие темы, как погода, протесты, НАТО и санитарные условия в школах". В компании утверждают, что эти аккаунты также связаны с Россией.