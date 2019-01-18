Игумен Игнатий: немощным и пожилым достаточно омочить руки и лицо крещенской водой

"Народ очень любит Крещение, все тянутся к воде, потому что всякая вода чудесная. Без воды нет жизни. Но особенно в Крещение вода святая, она имеет большую силу, мы очищаемся. Очень холодно, и вода холодная, но даже я, уже не очень физически крепкий человек, тоже погружаюсь в воду и всем помогаю окунаться в святые воды. Достаточно с молитвой броситься в иорданские воды, это всегда вызывает радость. Не помню, чтобы после наших крещенских молебнов в Камане заболел. Все с радостью приезжают по несколько раз, потому что вся последующая неделя после праздника считается Крещением", - сказал отец Игнатий.

Настоятель Каманского монастыря отметил, что немощным и пожилым людям не обязательно окунаться в святые воды с ног до головы, достаточно омочить ноги или руки, или окропить лицо, а также выпить глоток воды с молитвой.

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Традиционно больше всего верующих в Крещенскую ночь направляется в Каманы. Начнутся купания ночью 18 января в 23 часа и продолжатся до утра. А утром 19 января в монастыре Святителя Иоанна Златоуста пройдет Божественная литургия.