18:40 18 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.33
  • EUR75.58
Поиск
© Sputnik /

Игумен Игнатий: немощным и пожилым достаточно омочить руки и лицо крещенской водой

Радио
Получить короткую ссылку
4110

О таинстве Крещения в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий.

"Народ очень любит Крещение, все тянутся к воде, потому что всякая вода чудесная. Без воды нет жизни. Но особенно в Крещение вода святая, она имеет большую силу, мы очищаемся. Очень холодно, и вода холодная, но даже я, уже не очень физически крепкий человек, тоже погружаюсь в воду и всем помогаю окунаться в святые воды. Достаточно с молитвой броситься в иорданские воды, это всегда вызывает радость. Не помню, чтобы после наших крещенских молебнов в Камане заболел. Все с радостью приезжают по несколько раз, потому что вся последующая неделя после праздника считается Крещением", - сказал отец Игнатий.

Настоятель Каманского монастыря отметил, что немощным и пожилым людям не обязательно окунаться в святые воды с ног до головы, достаточно омочить ноги или руки, или окропить лицо, а также выпить глоток воды с молитвой.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.   

Традиционно больше всего верующих в Крещенскую ночь направляется в Каманы. Начнутся купания ночью 18 января в 23 часа и продолжатся до утра. А утром 19 января в монастыре Святителя Иоанна Златоуста пройдет Божественная литургия.

По теме

Крещение Господне в Абхазии: время и место служб
Крещенские купания: советы и ограничения
Абухба: к крещенским купаниям нужно готовиться
Теги:
Крещение Господне


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Зима близко: Рица - "заповедник" снега в Абхазии
Еще и реставратор: Путин и Вучич завершили мозаику в храме в Белграде
Инфографика
Крещенские купания: советы и ограничения

Соцсети

Sputnikabkhazia