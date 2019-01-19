Матвейчев: если мировой финансовый кризис случится, то начнется он с США

Всю историю человечество сопровождают финансовые кризисы и катастрофы мирового масштаба, за последние десятилетия их было два - "Крах доткомов" в 2000-2003 годах и мировой финансово-экономический кризис 2008-2012 годов. Возможен ли новый мировой финансовый кризис в ближайшее время, на этот вопрос в эфире радио Sputnik Молдова ответил политолог и профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

"Предпосылки для возникновения финансового кризиса в мире, безусловно, есть. Это связано, прежде всего, с кризисными и застойными явлениями в американской экономике", - сказал экономист.

Если финансовая катастрофа случится, то в любом случае начнется она с США, уверен эксперт.

"Влияет большой отрицательный внешний долг США, Америка, как ни крути, больше потребляет, чем производит для мира. Нельзя забывать о финансовых пузырях. Любое серьезное событие может выступить триггером для масштабного финансового кризиса", - резюмировал Матвейчев.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.