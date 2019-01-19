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Михаил Щелканов
© Фото : Press office of the FEFU

Щелканов рассказал, откуда появился вирус свиного гриппа

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Заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов рассказал в эфире радио Sputnik Армения о происхождении вируса свиного гриппа, распространившемся в Закавказье.

"Мы знаем, что вирус гриппа передается от уток к свиньям. Свинья - тот организм, в котором максимально близко адаптируется вирус гриппа от птиц к млекопитающим", - отметил специалист в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, этот штамм вируса развился в Мексике, после чего быстро распространился по всему миру.

"Первая пандемия XXI века - свиной грипп 2009-2010 года. Пандемия закончилась, а вирус остался, продолжил циркулировать", - отметил Щелканов.

С 10 января из-за вспышки свиного гриппа в Грузии на КПП "Ингур" Служба государственной безопасности Абхазии ввела ограничение на пересечение государственной границы с Грузией сроком на два месяца. Согласно принятому решению, запрещается въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.

Кроме того, с 10 января введен карантин – все лица, пересекающие госграницу, осматриваются медицинскими работниками Галской ЦРБ. Мероприятия введены сроком на два месяца, но будут продолжаться до прекращения регистрации заболеваний свиным гриппом на сопредельной территории.



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