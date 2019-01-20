Бекшин о кори: начальные симптомы схожи с простудными заболеваниями

О том, как распознать корь, рассказал председатель комитета охраны общественного здоровья Казахстана Жандарбек Бекшин.

"Сейчас сезон острых респираторных вирусных инфекций. Скоро наступит рост заболеваемости гриппом. Начальные симптомы схожи с простудными заболеваниями. Это, в первую очередь, слабость, насморк, конъюнктивит, кашель, боль в горле и повышение температуры. Затем уже появляется основной симптом, который характеризует корь – это появление сыпи", - рассказал Бекшин в эфире Sputnik Казахстан.

По информации Всемирной организации здравоохранения, во всем мире отмечается рост заболеваемости корью. По Мнению Бекшина, причина в увеличении числа непривитых.