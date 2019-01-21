Лакоба рассказал, почему Троцкий был в Сухуме, когда в Москве прощались с Лениным

Историк Станислав Лакоба рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия о том, почему во время прощания с Лениным, один из основных деятелей партии того периода Лев Троцкий не попал на похороны "вождя пролетариатов" и находился в Сухуме.

21 января 1924 года ушел из жизни Владимир Ленин. Борьба за власть, начавшаяся в партии еще при его жизни, после смерти обрела особую силу. Лев Троцкий на тот момент был одним из основных деятелей партии: в его подчинении находилась Красная армия, авторитет его как организатора революции был силен.

"Троцкий прибывает в Тифлис и 22 января вечером на вокзале узнает, что Ленин умер 21 числа. Он тут же написал известную телеграмму, статью о Ленине, очень теплую и интересную. По прямому проводу он заявил, что готов вернуться в Москву. Троцкий получил ответ, что похороны в субботу, он не успеет, Политбюро считает, ему надо продолжить лечение в Сухуме. Были снежные заносы, самолеты не летали, и Троцкий выехал в Сухум, как было предписано Сталиным. Только в сухумском санатории, лежа под одеялами, как писал в дальнейшем Троцкий, он понял, что его обманули, похороны перенесли с субботы на воскресенье, с 26 на 27 января, этот один день давал ему возможность успеть приехать на похороны", - сказал Лакоба.

Пребывание Троцкого на лечении в Абхазии сказалось негативно на дальнейшей судьбе политика, отметил историк.

"Он потерял в итоге власть. Это преподносилось так, что он видел только себя, велась усиленная пропаганда против Троцкого. Он фактически остался в Политбюро в одиночестве. Нестор Лакоба косвенно был участником этой игры, и свидетельство этому письма. 6 января 1924 года начальник личной охраны Ленина, комендант Кремля Абрам Беленький, который в период болезни Ленина стал ближайшим сподвижником Сталина, из дачи Сталина в Зубалово пишет Лакоба, что Троцкий будет в Сухуме. Сам Троцкий еще не знал, что он уедет на лечение. То есть его пытались отправить в ссылку, но в "золотую клетку", - сообщил историк.

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