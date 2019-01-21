Шпаклеров: самые необходимые лекарства от рака и СПИДа создаются в космосе

Возможности колонизации других планет, чипы для суперкомпьютеров и уникальные лекарства против рака и СПИДа ― российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров рассказал о том, какие исследования проводятся сегодня в космическом пространстве и зачем они нужны.

Сейчас на Международной космической станции проводится много экспериментов, нацеленных на то, чтобы изучить, как ведет себя организм в космосе и насколько пагубно на организм человека влияют факторы космического полета, такие как невесомость и повышенная радиация, рассказал собеседник радио Sputnik ― космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров, трижды побывавший на околоземной орбите.

"Это нужно для того, чтобы в будущем мы могли действительно покинуть околоземную орбиту и даже солнечную систему и начинать колонизировать другие планеты. Пусть кто-то думает, что это не так скоро будет, но перенаселение планеты рано или поздно случится, и речь идет о нескольких десятилетиях. Земля физически не сможет нас кормить, и нам придется осваивать новые планеты", ― говорит космонавт.

Кроме того, по словам собеседника, на МКС выращивается много различных кристаллов, например, твердых, в форме идеального шестигранника, из которых делают чипы для компьютеров.

"Получить идеальную кристаллическую решетку ― шестигранник ― на Земле невозможно, потому что есть гравитация, притяжение, и, хочешь ― не хочешь, идеальных углов не будет, а в космосе, где этого притяжения нету, получают идеальные кристаллические решетки", ― рассказывает Шкаплеров.

Безусловно, о массовом производстве таких кристаллов речи не идет, все же это дорогое удовольствие, но сделанные в космосе чипы уже сейчас используются в наиболее важных правительственных и военных компьютерах, отмечает космонавт.

"Также мы производим медицинские штаммы. Очень много лекарств производится на Земле. Конечно, не все мы выращиваем в космосе, но самые необходимые лекарства, которые борются с раком, СПИДом, другими глобальными болезнями, штаммы выращиваются в космосе, и дальше на земле на фармацевтических заводах сравнивают партию с этим идеалом, где-то отбраковывают, а где-то запускают в продажу.

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Как ранее сообщал Sputnik, в феврале 2018 года Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин установили новый рекорд по длительности работы в открытом космосе — астронавты провели там 8 часов 12 минут.