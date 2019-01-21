Лазба: льготы на оплату электричества временно заморожены, но будет перерасчет

С 21 января льготы для абонентов "Черноморэнерго" приостановлены. Вновь действовать они начнут для каждого абонента после прохождения им процедуры перерегистрации.

"На данный момент в базе "Энергосбыта" нет ни одного льготника. Сейчас идет процесс перерегистрации. Всех абонентов, которые предоставили справки до 21 января, мы вносим в базу, остальные абоненты будут внесены в базу, когда они к нам обратятся. Для них будет проведен перерасчет по их льготе. Это не отмена льгот, а перерегистрация. В любой момент, когда абонент предоставит справку, его пересчитают по льготному тарифу", - рассказал Лазба.

По его словам, перерегистрация абонентов "Черноморэнерго" проходит активно, в день в "Энергосбыт" обращаются до 100 человек.