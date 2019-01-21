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Рита Пация
© Sputnik Бадрак Авидзба

Пация о Викторе Патеи-ипа: благодаря ему многие абхазы впервые увидели кино

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О первом абхазском кинематографисте Викторе Патеи-ипа и о мероприятии в честь 120-летия со дня его рождения в эфире радио Sputnik Абхазии рассказала историк кино Рита Пация.

"Это был творческий человек. Активный, ищущий, очень интересный и талантливый. Хочется рассказать о нем, каким он был человеком, о его профессии, ведь он не только кинооператор. Виктор Патеи-ипа в 1932 году вернулся в Абхазию и возглавил отделение Госкинопром в Абхазии. Очень много сделал для того, чтобы продвигать кино в деревнях Абхазии. Он сам лично возил на арбе кинопередвижку. Его очень любили в народе, его ждали. Благодаря ему очень многие абхазы увидели впервые кино", - сказала Пация.

29 января в 12 часов в Доме культуры Гудауты состоится мероприятие, посвященное 120-летию первого абхазского кинематографиста Виктора Патеи-ипа.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.



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