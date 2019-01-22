Джинджолия о льготниках "Черноморэнерго": не все, кто к ним относится, заслуживают

С 21 января РУП "Черноморэнерго" приостановило предоставление льгот по оплате электроэнергии на момент перерегистрации льготной категории абонентов. Комментируя эту новость в интервью Sputnik Абхазия, директор "Энергосбыта" Инал Лазба сообщил о том, что "Энергосбыт" отменил льготы на электроэнергию многодетным семьям в виду отсутствия закона, распространяющегося на эту категорию граждан.

Председатель парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия в интервью Sputnik Абхазия рассказал, что уже около года не получается принять закон о льготах для многодетных семей.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Энергосбыт" вынужден лишить незаконных льгот многодетные семьи Абхазии

"Для всего силового блока в Абхазии льготы законодательно оформлены в 1993-1997 годах, в самое сложное время, государство им пошло навстречу. Время прошло, сегодня все их зарплаты на российской подпитке, а льготы для них остались в том же объеме. Некоторые категории, конечно, вызывают сомнения, стоит ли им оставлять льготы. Это на фоне того, что мы наш многострадальный закон о льготах многодетным никак не можем протащить. В течение года туда-сюда тягаем канат, потому что надо четко определять понятие льготы. Нужно понимать, что за льготы кто-то платит, а в нашем случае платит государство или непосредственно гражданин. На сегодняшний момент сотрудники всего силового блока на 50 процентов освобождены от коммунальных услуг. Если лишить льгот тех, кто адекватно их не всегда заслуживает, как раз этими деньгами можно обеспечить льготы многодетным семьям. Мы всегда говорим о том, сколько трудностей у нашего государства, и все упирается в нашу численность. Если не поддерживать многодетные и молодые семьи, подталкивать их к рождению детей, то как тогда это сделать? Соответственно, надо оказывать поддержку", - сказал Алхас Джинджолия.

Депутат также сообщил, что сейчас в Парламенте планируется работа на год вперед, будут разработаны беспрецедентные меры по поддержке многодетных и молодых семей Абхазии. По словам Джинджолия, сейчас все упирается в статистику, в адекватное распределение тех благ, которые государство может выделить, в связи с чем в стране нужно провести не только перерегистрацию льготников, но и инвалидов.

"Главное, что нужно сделать – это первичный учет. Мы не знаем, какому количеству граждан какие блага мы должны оказывать, потому что у нас большое число пенсионеров, выплачивается огромное количество пособий, иногда законодательные акты друг другу противоречат", - отметил депутат.

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