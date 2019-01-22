Беляев рассказал, почему в мире богатые богатеют, а бедные беднеют

С чем связан рост числа миллиардеров в мире и ведет ли это к обесцениванию денег, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

За последние десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось, сообщает в ежегодном докладе фонд Oxfam. Их количество достигло 2208 человек. Состояние миллиардеров ежегодно увеличивается на 900 миллиардов долларов.

В эфире радио Sputnik Михаил Беляев отметил, что сейчас происходит нарастание прибыли у тех, кто владеет акциями предприятий.

© AFP 2019 / Manjunath Kiran Количество миллиардеров в мире за десять лет увеличилось вдвое

"Поскольку в мире есть положительные темпы роста и корпорации работают прибыльно, соответственно увеличивается прибыль тех, кто владеет предприятиями, то есть увеличивается их прибыль. Но почему растет прибыль тех, кто находится на верхних позициях по доходам? К сожалению, складывается общемировая тенденция, происходит поляризация доходов. То есть имущество бедных слоев населения, может быть, и прирастает, но не такими быстрыми темпами, как это складывается у владельцев состояния, которые находятся на вершине этой социальной и имущественной лестницы. К сожалению, это общемировая тенденция, она отмечается всеми исследователями. Считается, что это мина даже не замедленного действия, а достаточно ускоренного, может произойти если не коллапс, то во всяком случае достаточно серьезное потрясение на мировом рынке, и с этим надо что-то делать. На международных форумах как-то пытаются решить этот вопрос, но пока он от решения очень далек", - отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Беляев вспомнил труды известного нобелевского лауреата Джозефа Стиглица, занимающегося проблемой неравенства доходов, в которых он объяснил, что концентрация богатства на одном полюсе может быть чревата очень серьезными последствиями для всего мира.

"Самое главное, что Джозеф Стиглиц, который занимается этой проблемой не один десяток лет, считает, что внутри капиталистического мира вся экономическая и политическая, и финансовая сфера устроены и выстроены таким образом, что она способствует перекачке зарабатываемых в стране и в мире денег из нижних слоев наверх. Он призывает в своих трудах выработать механизм для того, чтобы действие этого насоса было если не прекращено, то во всяком случае смягчено. Стиглиц призывает к тому, чтобы было более справедливое распределение доходов, в том числе и потому, что это соответствует стратегическим интересам всего мирового сообщества", - рассказал Беляев.

Фонд Oxfam не первый год фиксирует печальный тренд - богатые становятся богаче, бедные - беднее. При этом каждый, кто находится на границе нищеты, живет на сумму менее 5 долларов в день.