Гагулия: игры премьер-лиги показали, что возрождение Абхазской лиги КВН получилось

О том, как подошли команды к полуфиналу Абхазской премьер-лиги КВН, в пресс-центре Sputnik журналистам рассказал один из генеральных продюсеров премьер-лиги Михаил Гагулия.

"Неожиданностью было начать это заново, были определенные риски. Благо все получилось - сезон идет, команды выступают. Можно смело сказать, что развитие этих молодых людей происходит, они растут в творческом плане. Сезон дошел уже до полуфинала. Один шаг остается, чтобы попасть в финал и показать, кто был самый смешной. Мы боялись, что уровень будет хуже того, что был давно. Но мы ребятам помогаем, у всех есть большое желание работать, и это большое желание развиваться нас очень радует", - сказал в пресс-центре Sputnik Гагулия.

Первая игра Абхазской премьер-лиги КВН состоялась в мае 2018 года. 24 января в Госфилармонии пройдут полуфинальные игры веселых и находчивых.