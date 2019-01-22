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Александр Ватаман
© Фото: abkhazia-pmr

Ватаман о связях Абхазии и ПМР: из-за ситуации на Украине свелись к минимуму

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О причине спада экономических, культурных и даже спортивных связей между Абхазии и Приднестровьем, в беседе на радио Sputnik рассказал полномочный представитель Абхазии в ПМР Александр Ватаман.

"Контакты между экономическими субъектами существовали раньше, существуют и сегодня. Поиск и рассмотрение различных вариантов и предложений находится в постоянном внимании заинтересованных людей. То небольшое количество экономических контактов, которые были, они расширялись, объемы увеличивались, но все было до 2014 года. Именно из-за ситуации на Украине, помимо экономических связей, невозможно осуществлять обмен в области спорта, культуры, молодежи, все то, что у нас было раньше. Это говорило об уровне наших отношений, а сейчас все контакты свелись к минимуму", - сказал Ватаман.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

22 января исполнилось 26 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой. 

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