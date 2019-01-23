Шафир: сам факт дела Вышинского говорит о том, что он – узник совести

Секретарь Союза журналистов России, член исполнительного комитета Международной федерации журналистов Тимур Шафир в эфире радио Sputnik прокомментировал новость о том, что Следственный комитет России завел дело против сотрудника СБУ, ведущего следствие по Вышинскому.

СК России завел дело против сотрудника СБУ, ведущего следствие по Вышинскому.

К незаконному преследованию руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского причастен начальник следственного отдела главного управления СБУ Андрей Просняк, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Дело Вышинского, которое стало одним из наиболее одиозных преследований российского журналиста, изначально воспринималось не только в России, но и, в том числе, многими зарубежными коллегами и на зарубежных площадках, как случай, в котором нарушения следуют за нарушениями во всех областях – это и нарушение прав журналиста, и нарушение прав человека, и незаконное удержание человека, просто выполнявшего свой профессиональный долг. Поэтому новые подробности этого дела, к сожалению, не являются новостью. Сам факт задержания нашего коллеги, факт судилища, которое устроили над ним, позволяет говорить, что Вышинский является настоящим узником совести. То, что в этом заинтересованы представители СБУ, то, что дело изобилует подтасовками, подставами, ни у кого сомнения не вызывает. Мы все, и представители Союза журналистов, и вся журналистская общественность, продолжаем надеяться и делать все, что мы можем, для того, чтобы наш коллега был освобожден", - сказал Шафир в интервью радио Sputnik.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Семнадцатого мая Херсонский суд арестовал Вышинского. На заседании журналист обратился за помощью к российскому президенту Владимиру Путину и заявил, что откажется от гражданства Украины.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Вышинского арестовали за его журналистскую деятельность.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность действиями Киева и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер подчеркнул, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.