Лагвилава рассказал, как избежать утилизации цитрусовых в Абхазии

По последним данным, общий экспорт цитрусовых в Россию составил более 35 тысяч тонн, сообщил Лагвилава.

"Мы лично оцениваем общий объем цитрусовых, которые выросли в этом году на территории Абхазии, в 65 тысяч тонн. Самая главная проблема, существующая на сегодняшний день, которую мы пытаемся решить, в том, что существует огромное количество цитрусовых, которые были повреждены в результате сбора, либо не проходят по калибру, либо не имеют товарный вид. Часто бывает так, что сельхозпредприятия не могут реализовать этот продукт нетоварного вида, и его приходится утилизировать. Это проблема не только наша, она существует во всем мире. Но в мире к этому подходят цивилизованно, и мы тоже к этому стремимся. Надеюсь, что в самое ближайшее время у нас появится предприятие по переработке таких цитрусовых, мы будем делать из них соки, джемы, а самое главное - нам нужно научиться делать концентрат, это самая рентабельная и самая востребованная позиция. Концентрат – это продукт, который нужен всем предприятиям, которые выпускают джемы, мороженое, воды, наполнители. К тому, что в самое ближайшее время в Абхазии появится такое предприятие, есть предпосылки, мы ведем об этом переговоры", - рассказал Лагвилава.

Он сообщил о том, что вопрос строительства подобного завода в Абхазии обсуждался на встрече абхазской делегации во главе с министром сельского хозяйства Амираном Какалия с представителями Министерства сельского хозяйства России, которая проходила 18 января в Москве.

"Вопрос оказания помощи в создании такого предприятия не звучал в виде просьбы и благотворительности, речь шла о том, что это предприятие будет экономически рентабельно, выгодно. Такие разговоры ведутся", - рассказал Амиран Лагвилава.

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