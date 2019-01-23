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Мурман Соломко
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соломко рассказал, какие нарушения были выявлены во время путины

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Заместитель председателя Госкомитета по экологии и охраны природы Мурман Соломко рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия, какие неправомерные действия выявлены при вылове хамсы и как наказывают нарушителей.

"Штаб путины работает круглосуточно. Нам помогают и российские пограничники, которые несут службу. Мы постоянно с ними на связи. Председатель Госкомитета по экологии с инспекторами выходили в море, было зафиксировано два нарушения. За время же путины выявлено более 16 нарушений. Вынесены штрафы, какие-то суда были арестованы, были исключены из промысла на сутки, двое суток. На сегодня выловлено более 11 тысяч тонн хамсы. Мы ежедневно ведем наблюдение, проверки. Наиболее частым является нарушение запретной зоны. На море, когда корабль находится близко к запретной зоне и готовится к вылову рыбы, бывает, что его течение заносит. Но это не аргумент для нас. Сразу же составляются протоколы и выписываются штрафы. Тот, кто нарушил данное правило дважды, на сутки, двое или трое может быть отстранен от промысла. Такие примеры уже есть. Два судна мы уже отстраняли, одно на сутки, а другое - на двое суток, и для них это самый большой удар", - отметил Соломко.

По его словам, в этом году увеличилось количество кораблей, соответственно и нарушений чуть больше. На сегодня у берегов Абхазии выловом хамсы занимаются около 40 единиц судов.

Осенне-зимняя путина 2018-2019 годов, согласно постановлению Кабинета Министров, была открыта с 24 декабря, а первый выход в море рыболовецких кораблей состоялся 27 декабря. Путина продлится до 31 марта 2019 года.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия. 

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