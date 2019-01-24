Какалия: бороться с мраморным клопом будем научными и народными методами

Какие меры по борьбе с мраморным клопом планируются в этом году Минсельхозом Абхазии, глава ведомства Амиран Какалия рассказал в интервью Sputnik Абхазия.

Министр отметил, что министерство сельского хозяйства готово оказать помощь лекарственными препаратами.

"У нас есть семь МТС, будут работать трактора с использованием баковых смесей. Лекарства, феромоновые ловушки, мы будем предоставлять бесплатно. Лечение будет проводиться по заявке. Пока мы не решили на счет расходов на ГСМ, это мы обсудим на коллегии Минсельхоза. Российская сторона готова нам оказать помощь в размере более 100 миллионов рублей на лекарственные препараты, на ловушки, на ранцевые опрыскиватели", - сообщил Какалия.

Он подчеркнул, что самый лучший способ борьбы с клопом – это сбор и уничтожение, во всем мире, этот способ считается наиболее эффективным.

"Нам предлагают народные методы. Крестьяне наблюдают, как можно бороться с вредителем, они делают свои ловушки. Их можно заготовить практически бесплатно. Обычно они делаются из картонной тары. Все методы хороши, все это мы будем применять. Пойдет агитация, будет проведена большая работа. Это наша страна, это большая беда. Если один человек в день уничтожит одного мраморного клопа, а население у нас около 250 тысяч человек, то это будет большое подспорье. Если даже 100 тысяч человек ежедневно будут уничтожать по одному насекомому, то за 30 дней будет уничтожено 300 тысяч. И если так посчитать, то мы можем уничтожить около 5-6 тонн.

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Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад.

Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам.