Гвинджия о политическом кризисе в Венесуэле: не надо Западу к ним лезть

Экс-министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинджия, комментируя Sputnik протестные акции в Венесуэле, отметил, что народ этой страны сам должен решить свое будущее.

"Я поклонник Венесуэлы, знаю хорошо страну. Я за то, чтобы народ Венесуэлы сам решал свое будущее. И то, что другие страны пытаются влиять на внутренние процессы там, - очевидно. Многие западные страны и те, кто стремится к западному блоку, делают все, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию в Венесуэле. Наш призыв такой, что венесуэльцы сами должны решать свои вопросы, не надо лезть в их дела", - сказал Гвинджия.

Он считает, что Венесуэла привержена нормам международного права, и от смены правительства в стране не должно измениться отношение к международным вопросам.

"Не так просто поменять в Венесуэле президента и изменить все указы, отношения с другими странами. В Венесуэле не стоит вопрос выбора между социализмом и выбором прозападного направления. Эта страна - один из важных игроков в Южной Америке, от Венесуэлы зависят также другие страны в регионе", - отметил Гвинджия.

По его мнению, на Западе и в Грузии ожидают прозападный прорыв в Венесуэле, а как это в дальнейшем отразится на судьбе других стран южной и центральной Америки, не говорят. Самый большой фактор нестабильности в Венесуэле, по словам Гвинджия, это внешнее давление и влияние США, которые открыто вмешиваются во внутренние дела и проплачивают протестные акции.

После попытки государственного переворота в Венесуэле возникло двоевластие. Глава оппозиции Хуан Гуаидо 23 января объявил себя новым президентом. Его признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала и Аргентина. Верховный суд Боливарианской республики назвал смену власти незаконной, подтвердив президентство Николаса Мадуро.