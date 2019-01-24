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Директор Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров
https://antimaidan.ru/article/4490

Шатров: НАТО переносит акцент с Украины на Грузию

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Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik объяснил, зачем Североатлантическому альянсу нужно сотрудничество с Военно-морскими силами Грузии.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал совместные планы Североатлантического альянса и Тбилиси.

"Грузия, как и Украина, представляет особый интерес для НАТО из-за территориальной близости к России. В настоящий момент, пока сотрудничество альянса с Украиной вызывает много вопросов, НАТО делает акцент на Грузии. Грузия, как и Украина, является причерноморским государством. Соответственно, сотрудничество с Грузией позволяет НАТО находить поводы для отправки натовских, в том числе американских кораблей, в грузинские порты", – сказал Игорь Шатров.

Дополнительным фактором, по его словам, является то, что грузинские порты способны принимать крупные военные корабли.

"Украина после возвращения Крыма в состав России утратила на Черном море большую часть военной портовой инфраструктуры. В то же время порты Грузии, в частности батумский порт, способны принимать крупнотоннажные натовские корабли. И сейчас натовские суда заходят в порты Грузии с целью "демонстрации флага", а фактически – с целью показательного давления на Россию", – считает Игорь Шатров.

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