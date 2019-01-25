Бальчев о Высоцком и Искандере: короли слова, которых объединил и подружил "Метрополь"

25 января исполняется 81 год со дня рождения советского поэта, актера театра и кино, барда Владимира Высоцкого.

Анатолий Бальчев, который лично был знаком с Высоцким, рассказал о том, что связывало барда с Абхазией и как его свела судьба с Фазилем Искандером.

"Когда Высоцкий снимался в Одессе, он познакомился с многими капитанами, которые его безумно любили и брали его с собой на большие суда в большие круизы. Высоцкий часто заходил в порты Сочи, Батуми, Сухума. Здесь его встречали, а в Пицунде находились творческие дома, где жили все писатели и кинематографисты. Там он встречался с Искандером. В то время таких авторов, как Искандер, Высоцкий, Ахмадулина, Вознесенский, Аксенов и многие другие, не печатали. Тогда люди, связанные с литературой, объединились, нашлись издатели, которые решили собрать всех этих писателей и поэтов и издать сами. Нашлись типографии и издали сборник "Метрополь", который был популярен в 70-е годы. Там на одной платформе оказались Искандер и Высоцкий. Поэтому мы сделали такой вечер, соединили двух великих людей, которые были королями слова. У них были очень теплые отношения, они часто встречались. Не так часто авторы и поэты друг друга жаловали. Говорят, что "у поэтов есть такой обычай - в круг сойдясь, оплевывать друг друга". Но здесь совсем другая история. Искандер и Высоцкий очень любили друг друга", - рассказал Бальчев.

Вечер памяти Фазиля Искандера и Владимира Высоцкого состоялся в рамках фестиваля культуры "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" в Сухуме в ноябре 2018 года.

На этом вечере Бальчев рассказал о Высоцком, с которым ему довелось вместе работать и сочинять песни.