Голубовский: США заинтересованы в Венесуэле из-за нефти

"Если произойдет смена режима, экономика страны будет восстановлена на американские деньги, добыча нефти вырастет. Тем более , что нужно понимать, что роль венесуэльской нефти для Америки высока. Американцы добывают легкую нефть, но их нефтяная промышленность настроена на, скажем так, нефть, которая должна содержать серу. Более того, серосодержащая нефть дает возможность производить еще дополнительно ряд номенклатуры нефтепродуктов, которые из легкой нефти произвести нельзя. Поэтому, несмотря на то, что Америка бьет рекорды по добыче, но она бьет рекорды именно по добыче легкой нефти. В Венесуэле нефть тяжелая, поэтому американцы в этой стране заинтересованы, и они будут давить в направлении изменения политики в нужном им направлении, в направлении того, чтобы поставить у власти нужных им людей", - отметил в эфире радио Sputnik эксперт, аналитик финансовой группы "КалитА-Финанс" Дмитрий Голубовский.

По его словам, пока добыча нефти в Венесуэле стабильно падает из-за экономического коллапса страны, но есть еще куда падать и на переходный период или на период дестабилизации.

"Не дай бог, сейчас начнется гражданская война, а это Латинская Америка, и это может легко случиться. Конечно, экспорт может упасть еще больше и может возникнуть дефицит нефти на мировом рынке", - отметил Голубовский.

Ранее президент США Дональд Трамп признал спикера парламента и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства. Гуайдо провозгласил себя президентом в среду, 23 января, когда в стране шли многотысячные акции протеста против Мадуро.

В Венесуэле вместе с экономическим кризисом выросло недовольство властью Мадуро. В июле 2018-го Международный валютный фонд прогнозировал инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране регулярно происходят массовые беспорядки. В начале августа была предпринята попытка убить Мадуро с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников.