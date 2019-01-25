Киреев: Венесуэла – кость в горле США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя события в Венесуэле, отметила, что эта ситуация показывает реальное отношение Запада к суверенитету государств.

Напомним, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

При этом в США призвали Мадуро уйти с поста и пригрозили "всеми возможными вариантами действий", если он не передаст власть мирным путем.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев отметил, что есть серьезный риск, что Мадуро потеряет власть.

"Понятно, что США используют механизм цветных революций для свержения законных и незаконных правительств для того, чтобы реализовывать свои геополитические интересы, чтобы защищать свои экономические интересы. Они свергают политические режимы направо и налево, и все оправдания о правах человека или уровне жизни являются только формальными. Мы знаем, что Вашингтон поддерживает политические системы, в которых нет ни следа демократии и политические системы, в которых очень низкий уровень жизни и тех, где контроль над ситуацией находится у криминальных мафиозных группировок. Их это не смущает. А там, где у них есть интерес, они говорят о низком уровне жизни, о несоблюдении прав человека, о нехватке демократии", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Киреев напомнил, что Венесуэла – это последнее устойчивое социалистическое государство в Латинской Америке.

"Американцы смогли переиграть ситуация в Латинской Америке, снова ее контролируют. А Венесуэла – это камень преткновения, кость в горле, потому что это крупная страна. Ситуация очень рискованная. К сожалению, Мадуро и его сторонники не повторяют чудес экономической политики Чавеса, и ситуацию они действительно запустили. Поэтому, хотя закон и справедливость на стороне Мадуро, есть серьезный риск, что он потеряет власть", - отметил эксперт.