19:18 25 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.92
  • EUR74.63
Поиск
Владимир Киреев
© Sputnik Вячеслав Шарапов

Киреев: Венесуэла – кость в горле США

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (23)
2510

Есть серьезные риски, что Мадуро потеряет власть, отметил политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik, комментируя политическую ситуацию в Венесуэле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя события в Венесуэле, отметила, что эта ситуация показывает реальное отношение Запада к суверенитету государств.

Напомним, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Митинг оппозиции в Венесуэле, 23 января 2019
© AFP 2018 / STRINGER
Турецкие депутаты: на своем "заднем дворе" США забывают об универсальных ценностях

При этом в США призвали Мадуро уйти с поста и пригрозили "всеми возможными вариантами действий", если он не передаст власть мирным путем.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев отметил, что есть серьезный риск, что Мадуро потеряет власть.

"Понятно, что США используют механизм цветных революций для свержения законных и незаконных правительств для того, чтобы реализовывать свои геополитические интересы, чтобы защищать свои экономические интересы. Они свергают политические режимы направо и налево, и все оправдания о правах человека или уровне жизни являются только формальными. Мы знаем, что Вашингтон поддерживает политические системы, в которых нет ни следа демократии и политические системы, в которых очень низкий уровень жизни и тех, где контроль над ситуацией находится у криминальных мафиозных группировок. Их это не смущает. А там, где у них есть интерес, они говорят о низком уровне жизни, о несоблюдении прав человека, о нехватке демократии", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Киреев напомнил, что Венесуэла – это последнее устойчивое социалистическое государство в Латинской Америке.

"Американцы смогли переиграть ситуация в Латинской Америке, снова ее контролируют. А Венесуэла – это камень преткновения, кость в горле, потому что это крупная страна. Ситуация очень рискованная. К сожалению, Мадуро и его сторонники не повторяют чудес экономической политики Чавеса, и ситуацию они действительно запустили. Поэтому, хотя закон и справедливость на стороне Мадуро, есть серьезный риск, что он потеряет власть", - отметил эксперт.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (23)

По теме

Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Голубовский: США заинтересованы в Венесуэле из-за нефти
Уличные бои в Каракасе: сотни тысяч человек вышли на антиправительственные протесты
Теги:
Венесуэла


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Собаки-улыбаки на снимках российских фотографов
Смех - не грех: абхазские КВНщики довели зрителей до слез
Смех не грех: абхазские КВНщики довели зрителей до слез
"Пьяная" статистика дорог Абхазии: итоги 2018 года

Соцсети

Sputnikabkhazia