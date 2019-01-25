Гаспарян: вероятно, власть в Венесуэле устоит, но как надолго

Власть может быть любой, но только не слабой, поэтому дальнейшие события в Венесуэле зависят от того, насколько жестко будет действовать руководство Венесуэлы. Об этом политический эксперт, публицист Армен Гаспарян заявил в эфире радио Sputnik Беларусь.

Дело не только в том, что Соединенным Штатам Америки категорически не нравится Венесуэла, президент Франции Эммануэль Макрон также поддержал протестующих, хоть и сам недавно поливал слезоточивым газом и разгонял дубинками своих демонстрантов, а это означает, что Венесуэла и ее лидер Николас Мадуро в очередной раз попали в центр "вселенского демократического внимания", - сказал политический эксперт Армен Гаспарян в эфире радио Sputnik Беларусь.

Власть может быть любой, только не слабой. Она не имеет на это морального права. Если сегодня будут задержаны и отданы под суд абсолютно все эти лидеры движений по сокрушению Венесуэлы, то венесуэльской государственности ничего не грозит. Но если будет дана слабина, в эту точку будут бить неоднократно", ― считает Гаспарян.

Ранее президент США Дональд Трамп признал спикера парламента и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства. Гуайдо провозгласил себя президентом в среду 23 января, когда в стране шли многотысячные акции протеста против Мадуро.