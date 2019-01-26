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Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о новом детском спектакле РУСДРАМа: наконец, абхазский фольклор

Радио
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О том, что готовит РУСДРАМ для своих маленьких зрителей, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

"Мы давно хотели поставить детский спектакль по мотивам абхазских сказок, потому что это очень интересный материал и можно очень интересно придумать сценическое решение для сюжетов абхазского фольклора. И вот, наконец, Джамбул Жордания, которому я поручил заняться этим, вышел с интересными идеями. Возник сценарий, который мы назвали "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком", это сценарий, объединяющий несколько сказок, в нем действует всего пять персонажей. Все эти роли будут играть молодые актеры, принятые в труппу нашего театра. Спектакль рассчитан на детей от трех лет, 15 февраля состоится его премьера в нашем театре", - рассказал Хинтба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
Театр, РУСДРАМ, Ираклий Хинтба


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