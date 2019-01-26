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Аэлита Шакая
© Sputnik / Томас Тхайцук

Диетолог Шакая рассказала о полезных свойствах хаша

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О том, полезен ли хаш, который так популярен зимой в Абхазии, и о том, какие продукты помогают согреться организму, в беседе на радио Sputnik рассказала диетолог Аэлита Шакая.

"Хаш - источник хороших жиров и белка. Если нет проблем с желудочно-кишечным трактом, то можно его употреблять. Хаш нужно есть в неделю раз, но не чаще. Его можно заменить наваристым бульоном из домашней курицы. Зимой больше согревают продукты, содержащие белки и жиры. Не обязательно принимать пищу в теплом виде, потому что мы согреваемся энергией, которую получаем от продуктов. Белки и жиры - хороший источник энергии. И мозг работает, и силы есть. Каждый организм индивидуален, но его можно переучивать. Мы энергию больше берем из углеводов, но правильнее и полезнее будет брать из жиров", - отметила Шакая.     

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
здоровое питание


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