Зантария о работах на соискание премии имени Гулия: главное - качество

"Главное – это профессионализм автора представившего ту или иную работу. Насколько глубоко произведение раскрывает тему, идею, это всегда и во все времена было главным критерием оценки. Если говорить о литературном жанре, важно насколько произведение трогает читателя, затрагивает внутренний мир человека и раскрывает национальную психологию. А что касается скульптуры и архитектуры, то насколько работа современна, в ней должны гармонично сочетаться форма и стиль. Дмитрий Гулия знамя нашей литературы, нашей культуры, это очень высокая планка и произведения должны соответствовать", - сказал Зантария.

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Государственная премия имени Дмитрия Гулиа была впервые учреждена в Абхазии в 1967 году. Премия в области литературы, искусства и архитектуры вручается в республике каждые три года. Заявки на участие в конкурсе на соискание Государственной премии имени Дмитрия Гулиа в этом году можно подать до 1 августа.