17:42 26 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.92
  • EUR74.63
Поиск
Владимир Зантария
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зантария о работах на соискание премии имени Гулия: главное - качество

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

Об отборе и рассмотрении работ на соискание Государственной премии имени Дмитрия Гулия, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал помощник президента Абхазии, представитель комиссии Владимир Зантария.

"Главное – это профессионализм автора представившего ту или иную работу. Насколько глубоко произведение раскрывает тему, идею, это всегда и во все времена было главным критерием оценки. Если говорить о литературном жанре, важно насколько произведение трогает читателя, затрагивает внутренний мир человека и раскрывает национальную психологию. А что касается скульптуры и архитектуры, то насколько работа современна, в ней должны гармонично сочетаться форма и стиль. Дмитрий Гулия знамя нашей литературы, нашей культуры, это очень высокая планка и произведения должны соответствовать", - сказал Зантария.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Государственная премия имени Дмитрия Гулиа была впервые учреждена в Абхазии в 1967 году. Премия в области литературы, искусства и архитектуры вручается в республике каждые три года. Заявки на участие в конкурсе на соискание Государственной премии имени Дмитрия Гулиа в этом году можно подать до 1 августа.

По теме

Зантария о Романе Аргун: профессионал и патриот
Объявлен конкурс на присвоение премии имени Дмитрия Гулиа
Теги:
Владимир Зантария


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Полнолуние в Московской области, архивное фото.
Топ-7 небесных явлений, которые нужно увидеть в 2019 году
В итальянском городе перекрыли улицы ради музыки
Увековечить звучание Страдивари: итальянский город пришлось погрузить в тишину
"Пьяная" статистика дорог Абхазии: итоги 2018 года

Соцсети

Sputnikabkhazia