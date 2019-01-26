Малышев: отказ от вакцинации - общая проблема многих стран

Движение против прививок набирает обороты в России и других странах, что представляет собой прямую угрозу здоровью населения - об этом ведущий научный сотрудник НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Министерства здравоохранения Российской Федерации Николай Малышев рассказал в ходе пресс-конференции в МИА Россия сегодня.

"К сожалению, сейчас отказ от вакцинации — это общая проблема многих стран. В том числе и европейских, где выступают так называемые "антипрививочники". Люди любят наступать на грабли много раз", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Малышев напомнил, что еще 20-25 лет назад на постсоветском пространстве возникали эпидемии, казалось бы, давно побежденных болезней.

"В 90-е годы в России была массовая эпидемия дифтерии, заболели десятки тысяч человек, сотни умерли. Это было связано с тем, что была ослаблена прививочная работа, люди не хотели прививаться, и были проблемы с самой вакциной – ее не было", - отметил врач.

Отказ от прививок чреват серьезными последствиями – существует угроза не только здоровью, но и жизни, уверен эксперт.

"Отрицать можно все, но нужно помнить, что здоровье ребенка ценнее всего. И если вакцинация детей идет в плановом порядке, то взрослые забывают о том, что нужно прививаться. Любая вакцина предохраняет от тех антигенов, что содержатся в вакцине", - резюмировал Малышев.