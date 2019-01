Журавлев рассказал, почему стрелки "Судных часов" не передвинули

Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и климатических угроз, оставили на прежней отметке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на авторов проекта Чикагского университета The Bulletin of the Atomic Scientists.

Сейчас часы показывают 23:58. На этой отметке они оказались в прошлом году, когда были переведены на 30 секунд вперед. Так близко к полуночи, которая символизирует момент ядерного катаклизма, они не подходили со времен первого испытания водородной бомбы в 1953 году.

В издании пояснили, что принятое решение – не знак стабильности, а серьезное предупреждение всему миру.

"Ситуация в мире не обострилась фактически – обострения носили в основном пропагандистский характер. Не обострилась ситуация во многом из-за внешней политики России, которая довольно сбалансирована – где-то жесткая, как в Сирии, где-то мягкая, но в любом случае она противостоит политической энтропии. Нужно в большей степени ориентироваться не на идеологические фантомы времен холодной войны, как это делают наши партнеры, а на здравый смысл. На базе здравого смысла мы всегда найдем общую позицию, потому что, в конечном счете, человечество – это единая система. Но вот, к сожалению, здравый смысл работает не всегда", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

Часы Судного дня впервые появились на обложке The Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки. Полночь означает момент ядерного катаклизма.

Решение о переводе принимает совет директоров журнала вместе с экспертами, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии. В последние годы стрелки переводят только вперед.