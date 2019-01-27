Черниговская: амбиции родителей - несчастье для детей

Успех в воспитании детей и устойчивость их психики зависят о того, хотят ли родители видеть их счастливыми или пытаются реализовать собственные амбиции, рассказал в эфире радио Sputnik доктор биологических наук, профессор в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская.

"Дети должны получить весь спектр возможностей. Тогда, возможно, и им самим, и их воспитателям, и родителям будет видно: вот здесь бесполезно, ничего не выйдет. Вот из меня стали бы делать бухгалтера, я бы утопилась в реке еще в начале обучения. Я абсолютно неспособна к этому, но способна к другим вещам", - отметила Черниговская.

Если на ребенка давить, он будет глубоко несчастен. Навязанную родителями и чуждое ему профессию он все равно бросит, но при этом потеряет несколько лет жизни, сказала профессор.

"Зачем себя ломать через колено, а тем более своего ребенка? Ребенок - инопланетянин. Мы ведь знаем, когда в одной семье у одних и тех же родителей, применявших одни и те же методы воспитания, дети выросли совершенно разными людьми. Поэтому ты приглядись к нему, кто он такой. Ты ему хочешь счастья или ты хочешь свои амбиции удовлетворить? Тогда это другая задача. Это значит, что ты - людоед и тебе не жалко собственного ребенка съесть", - сказала Черниговская.

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