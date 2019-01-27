Адлейба о предстоящем бое в Сочи: будет сложно

Боксер из Абхазии Игорь Адлейба рассказал корреспонденту Sputnik о предстоящем бое, который пройдет 9 февраля в Сочи, и своем сопернике.

"Буду боксировать со спортсменом из Узбекистана Ахмаджоном Инаковым. Трудно будет выиграть соперника, тем более, что я сейчас меняю весовую категорию, поднимаюсь выше. Боксировал в весе 63,5 килограммов, а сейчас уже буду 66,7 килограммов. Он же будет в своей весовой категории. Я расту и мне все сложнее сбрасывать вес. Посоветовались с тренером и решили подняться на одну категорию выше", - рассказал Адлейба.

По словам спортсмена, идет финальный этап тренировок перед предстоящим боем. Он чувствует себя хорошо и намерен одержать победу.

"Хочу конкурировать с соперниками в новой весовой категории и стать чемпионом. Сейчас в мировом рейтинге я на 503 месте среди двух тысяч боксеров, в России на 13 месте. Победа в этом бою, думаю, позволит мне войти в топ-10", - сказал Адлейба.

Игорь Адлейба – многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России. Адлейба провел пять боев на профессиональном ринге и одержал пять побед.

Вечер профессионального бокса "Галактическая схватка-3" пройдет в Сочи 9 февраля в развлекательном центре "Галактика" курортной базы "Газпром". Начало турнира в 17:00 часов. В рамках вечера состоится серия поединков за кубок президента России.

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