Соломко о вырубке деревьев вдоль центральной трассы: безопасность прежде всего

В Гагрском районе будет вырублено 60 деревьев вдоль центральной трассы, причины этой меры радио Sputnik Абхазия объяснил Мурман Соломко.

"К нам обратился генеральный директор "Абхазавтодор" Борис Ачба, и затем нашим инспектором-экологом был исследован участок дороги. Это от пятого до двадцатого километра участок гагрской трассы, если ехать от Псоу. Деревья создают уникальный ландшафт, но у них угрожающий уклон, надо их срубить, так как в любое время могут упасть на дорогу. Поэтому безопасность - прежде всего. Принято решение на гагрском участке вырубить 60 деревьев для безопасности движения и жизни людей. Там естественный лес, речь идет о соснах, которые растут на возвышенности и нависают над дорогой", - сказал Соломко.

По его мнению, вырубка обозначенных деревьев не повлияет на природный ландшафт, так как все они растут не на одном участке, а вдоль трассы протяженностью почти в 15 километров.

"Где-то будет вырублено одно дерево, а где-то два или три. Это не так будет видно и не повлияет на ландшафт территории. Там есть естественный подрост, взамен этих деревьев вырастут молодые, есть такая тенденция, и через некоторое время мы не заметим, что что-то было вырублено", - отметил Соломко.

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