Судаков: в НАТО начинают осознавать, что угроза со стороны России – мнимая

Страны НАТО увеличили свои военные бюджеты из-за политики президента США Дональда Трампа. В этом уверен госсекретарь США Майк Помпео. По его оценкам, объем расходов стран-участниц на оборону вырос на 100 миллиардов долларов. Однако из 29 стран альянса положенные два процента ВВП тратят только 11 государств. Американский президент же хочет, чтобы на оборону союзники тратили по четыре процента.

"Еще начиная со времен президента Буша младшего, президента Обамы, всегда были разговоры о том, что страны НАТО должны платить больше. Дело в том, что США закрывают примерно 70 процентов расходов блока НАТО, а также от 65 до 70 процентов всех поставок вооружения, обмундирования, продуктов питания, всего того, что необходимо солдатам блока НАТО. А только 30-35 процентов дает Европа и другие союзники. Возникает вопрос, сколько нужно тратить, чтобы безопасность была по-настоящему эффективной? США неоднократно говорили о том, что было бы очень здорово, если бы бюджет НАТО превысил 1,5 триллиона долларов. Сейчас он немного превышает 1 триллион долларов, из которых более 70 процентов выкладывает Америка. Переговоры у Трампа были успешные, и многие страны на доли процентов подняли свой вклад в НАТО. Принципиальный вопрос, какие страны платят", - сказал Судаков в эфире радио Sputnik.

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Эксперт отметил, что в Европу пришла сильная рецессия, связанная и с большим потоком эмигрантов, с введенными Россией контрсанкциями, потому Европа просто так сейчас не может выбрасывать деньги.

"Есть явные мнимые угрозы. Блок НАТО создавался, как противовес СССР, советской угрозе. То же самое с 2016 года начали пропагандировать демократы. Они сами того не понимая, помогли Трампу – чем больше они раздували пожар, что страшная Россия придет и захватит Европу, страшная Россия будет захватывать весь мир, тем больше это позволило увеличить определенную долю расходов на НАТО. Но со временем становится очевидным, что сейчас 2019 год, Россия не принимает никаких агрессивных действий ни в Прибалтике, ни против Польши, ни на Украине, ни тем более с Европой. А это означает, что есть мнимые и явные угрозы. А вот Россия как раз ставит явные угрозы: терроризм – насущная угроза, есть проблема, связанная с биотерроризмом, с химическим терроризмом. Конечно, это насущные угрозы. И надо разделить настоящие проблемы и ненастоящие. Сейчас страны Альянса наконец начинают осознавать, что есть мнимые угрозы, а есть настоящие", - считает политолог.

Судаков подчеркнул, что Америка становится неким катализатором, чтобы Европа больше платила, но Европа от этого не получит больше.