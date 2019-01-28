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Алик Карди оглы
© Sputnik / Томас Тхайцук

Карди оглы о Кубке "Спартака": открыли новые звезды абхазского бокса

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Темы:
Спортивная Абхазия (252)
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Об успешном выступлении абхазских спортсменов на всероссийских соревнованиях по боксу Кубок "Спартака" в Краснодаре, в эфире радио Sputnik рассказал директор РДЮСШ бокса, борьбы и тяжелой атлетики Альберт Карди оглы.

На прошедших в Краснодаре Всероссийских соревнованиях по боксу класса "А" Кубок "Спартака" абхазских спортсмен Армен Чалукян занял первое место в весовой категории 60 килограммов и выполнил норматив мастера спорта России по боксу. Еще один боксер Андроник Эксузян по итогам соревнований занял третье место в весовой категории 64 килограмма. Тренирует спортсменов  Депелян Эдуард.

В эфире радио Sputnik директор РДЮСШ бокса, борьбы и тяжелой атлетики Альберт Карди оглы отметил, что оба спортсмена подают большие надежды как в абхазском боксе, так и в российском.

"Конечно, этих спортсменов можно назвать новыми звездами абхазского бокса. Я могу однозначно сказать, что эти ребята подают большие надежды не только в абхазском, но и в российском боксе. Сегодня они успешно продвигаются по краевым соревнованиям, становятся первыми номерами, выполняют нормативы", - рассказал Карди оглы.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Спортивная Абхазия (252)

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