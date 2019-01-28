Кононов о поступлении в российские вузы: лучше выбирать не столичные

Вступительные экзамены в российские вузы по предварительным данным начнутся в марте и пройдут в форме тестов. О том, почему абитуриентам лучше выбирать для поступления не московские и питерские вузы, рассказал Кононов.

"Абитуриенты чаще всего сталкиваются с трудностями при поступлении в Москву и в Санкт-Петербург. Вузов очень много, они все представлены на сайте russia.study/ru. При выборе специальности списком выходит определенное количество вузов. Кандидаты выбирают среди этих вузов, которых очень много, они рассыпаны по всей России, начиная с Владивостока, заканчивая Калининградом. Все выбирают по своим приоритетам – у кого-то где-то живут родственники, у кого-то где-то родственники учатся. Но не секрет, что многие метят в Москву и в Петербург. Мы же стараемся ориентировать, что вузы в таких городах наиболее труднодоступны, поскольку в отборочной кампании участвуют кандидаты со всего мира и все хотят попадать именно в эти вузы. Это формирует большой конкурс в данные вузы, а у них ограниченное количество мест, поэтому попасть туда сложно. Мы стараемся агитировать ребят, чтобы они поступали ближе к Абхазии, в Ростов в Южный Федеральный университет, в котором качество обучения тоже очень высокое, как и во всех федеральных вузах", - сказал Кононов.

Встреча представительства Россотрудничества в Абхазии с абитуриентами в российские вузы прошла в Доме Москвы 25 января. Будущие студенты пришли на эту встречу, чтобы узнать, какие шансы абхазским абитуриентам предоставляют российские вузы.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.