Шатров: слова Гуаидо о переговорах с военными – провокация

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, заявил, что оппозиция ведет переговоры с военными и чиновниками для отстранения от власти действующего главы государства Николаса Мадуро. Об этом он заявил американской газете Washington Post.

Гуаидо рассказал изданию, что переговоры проходят тайно.

© Sputnik / Виталий Белоусов Управляемый Гуаидо: Захарова указала на опечатку в посте Болтона про Венесуэлу

"Сейчас сложно что-то прогнозировать. Думаю, что сливы, которые делает сам Гуаидо, направлены на изменение ситуации. Под видом инсайда, выдавая дезинформацию, он пытается повлиять на тех самых военных с одной стороны, с другой стороны он пытается показать остальным венесуэльцам, что у него есть поддержка со стороны военных, которые являются важным сдерживающим фактором сейчас в гражданском противостоянии в Венесуэле. Ну и вполне еще одним объектом информационного воздействия являются и его американские хозяева, ведь он не скрывает, что вел переговоры с рядом американских сенаторов. То есть он показывает, что общается со всеми слоями венесуэльского общества, в частности, с военными, и тем самым своим американским хозяевам доказывает дееспособность и возможность мобилизовать и военных в свою поддержку. Думаю, что мы являемся свидетелями информационной провокации, за которой, скорее, желание, чем реальные действия. Пока по тем данным, которые поступают из Венесуэлы, если не найдутся среди военных желающие переметнуться на сторону протестующих, то это отдельные персонажи, а в целом пока армия сохраняет преданность президенту", - сказал Шатров в эфире радио Sputnik.

Массовые акции начались в Венесуэле 21 января. На волне протеста Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран признали его. Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой США". Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

По данным неправительственных организаций, за время выступлений арестовали 791 человека, погибли 29 человек. Официальными данными РИА Новости не располагает.