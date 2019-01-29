Нанба объяснил, как репатриантам в Абхазии выделяется жилье

О том, как приехавшим на постоянное место жительство в Абхазию репатриантам выделяется жилье и есть ли у них право продать его, в эфире на радио Sputnik рассказал начальник социально-дотационного отдела Министерства по репатриации Абхазии Аляс Нанба.

"Репатрианты живут, начиная с Цандрипша и заканчивая Ткуарчалом. Каждый выбирает место проживания не там, где ему хочется. Говорить, что им выделяется жилье только в городе, неправильно. Если взять статистику и посмотреть, то все дома, которые числятся у нас на балансе, за исключением одного, который стоит на въезде в Сухум, находятся за пределами города. Продать полученное жилье репатриант не может, потому что оно не является его собственным имуществом. Репатрианты живут на основе договора, в котором все четко прописано, дом или квартиру он может выкупить после ценза оседлости. В Абхазии репатриантам не дают подарочный сертификат на жилье", - объяснил Нанба.

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