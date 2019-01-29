Пипия: инвесторы не проявляют интерес к госсобственности Абхазии

Об инвестиционных проектах и о спаде спроса на госсобственность в Абхазии на коллегии Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации рассказал председатель комитета Вахтанг Пипия.

Слухи о продаже государственной собственности иностранным гражданам не имеют под собой почвы, заявил председатель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

"То, что распространяются разного рода слухи о том, что все продали, все сдали и все закончилось, не имеет под собой никакой почвы. Если кому-то нужны разъяснения, за этим можно обратиться в специальные отделы Госкомитета. И, к сожалению, иностранный инвестиционный фон, спрос на госсобственность в Абхазии стал ограниченным, мы сегодня не имеем крупных инвестпроектов. Хотя три мегапроекта в масштабах Абхазии мы ведем. В них примерно будут работать более 500 человек. Ввод этих объектов будет происходить в предстоящем году. Пока детали мы не озвучиваем, но в будущем все станет известно. И будет приятно узнать, что этим занимается наш Госкомитет", - сказал Пипия.

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Коллегия Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации состоялась в Сухуме 29 января.