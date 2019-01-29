Зудин: вторжение войск США в Венесуэлу – это не план, а угроза

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США дестабилизируют ситуацию в Венесуэле с территории Колумбии. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как далеко готов зайти Вашингтон.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обнаруженную журналистами запись в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Накануне Болтон давал пресс-конференцию о санкциях против Венесуэлы. В его заметках журналисты, рассматривавшие фотографии новостных агентств с мероприятия, разглядели слова "5 тысяч солдат в Колумбию".

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik оценил вероятность вторжения войск США в Венесуэлу.

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS Вашингтон открыл Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы

"Я предполагаю, что все-таки вторжение (в Венесуэлу – ред.) силами войск США – это не план, а скорее угроза, на фоне которой Соединенные Штаты будут осуществлять уже свои реальные действия. А именно санкции против венесуэльской экономики и различные формы политического давления с целью повлиять на поведение двух сторон конфликта в этой стране. Тем более что в последнее время, как мы заметили, США в принципе предпочитают воздерживаться от вторжений, поскольку вторжение – это всегда довольно рискованное мероприятие. А в данном случае – и политически рискованное для руководства США, учитывая, что основные американские СМИ ориентированы на критику Трампа", – отметил Алексей Зудин в эфире радио Sputnik.

"В силу и географических, и исторических факторов возможности американского военного вторжения существенно ограничены. Во всей Латинской Америке люди в силу исторических причин резко негативно относятся к подобным вещам. А в случае с Венесуэлой есть и дополнительные факторы. Так, считается, что удобнее всего было бы вводить войска через границу Колумбии. Но отношения Колумбии и Венесуэлы сейчас настолько плохи, что вторжение с территории Колумбии и при ее содействии вызвало бы сильнейший гнев всех венесуэльцев – в этом плане никакой разницы между сторонниками (Николаса) Мадуро и его противниками не существует. Так что, скорее всего, США будут стараться действовать изнутри Венесуэлы, пытаясь найти изменников и предателей в вооруженных силах этой страны", – считает Алексей Зудин.

По его мнению, США будут в данном ситуации стараться действовать "изнутри" Венесуэлы.

В Венесуэле сложилась острая политическая ситуация после того, как спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства.

Россия, Китай, Турция и ряд других стран выступили в поддержку законных властей Венесуэлы.