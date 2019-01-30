Шакрыл о гражданстве для жителей Галского района: нет одного решения на всех

Своим мнением о том, как можно решить одну из самых сложных проблем Абхазии, связанную с правовым положением жителей восточной Абхазии, с журналистами поделилась Уполномоченный по правам человека в республике Асида Шакрыл.

Пресс-конференция Уполномоченного по правам человека в Абхазии Асиды Шакрыл состоялась в пресс-центре Абхазской гостелерадиокомпании во вторник 29 января.

Одной из самых сложных и нерешенных проблем независимой Абхазии является правовое положение жителей восточной Абхазии, которые имеют грузинское гражданство. В настоящее время идет процесс выдачи вида на жительство жителям Галского района.

Наиболее оптимальный вариант решения данной проблемы – это дифференцированный подход, считает омбудсмен Шакрыл.

"Вопрос оказался сложным. Решение так называемого у нас "галского вопроса" не может быть простым и односложным. Это вопрос, который требует многостороннего подхода. В первую очередь это должен быть дифференцированный подход. Не может быть одного решения на все категории лиц. Прежде всего в Галском районе проживают люди, чьи прародители там родились, никуда не уезжали и они считают себя гражданами Абхазии. Не реагировать на проблему, которую озвучивают в Галском районе мы, как государство, не имеем права. Когда мы говорим об этой проблеме, чиновники говорят о том, что жители Галского района должны быть интегрированы в абхазское общество, другого решения нет. Если мы говорим о виде на жительство, значит, спустя десять лет они могут получить гражданство Абхазии? Мы же не думаем о том, что мы их всех выгоним? Действия, которые сегодня предпринимаются, на интеграцию не направлены, не направлены на то, чтобы снизить конфликт", - сказала Шакрыл.

Омбудсмен отметила, что невозможно интегрировать жителей восточной Абхазии в общество законами, которые еще больше отдаляют.

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