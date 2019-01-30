Скорик: не стоит навещать больных гриппом в больнице

О том, какие меры необходимо соблюдать для того, чтобы уберечься от заражения вирусом гриппа, Sputnik Абхазия рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Согласно данным Государственной санитарно-эпидемиологической службы Абхазии, на 29 января зафиксировано семь подтвержденных случаев заболевания гриппом штамма H1N1 (свиной), из них в Республиканской больнице - два человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

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"Вирус подтвержден у тех больных, которые уже были пролечены. В их семьях тоже было проведено профилактическое лечение, пролечили даже посетителей, которые контактировали с этими больными. Распространенность этой инфекции остроконтагиозная, поэтому я нацеливаю все население Абхазии на то, чтобы не посещать больных, особенно в острый период заболевания. Приходить, приносить дополнительные продукты не стоит. Посещение всех лечебно-профилактических учреждений в такой период противопоказано. Нужно отказаться от всех принятых у нас посещений больных", - сказала Скорик.

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Профилактические меры, которые необходимо соблюдать во время вспышки гриппа: оксолиновая мазь в носовые ходы, частое мытье рук, полоскание горла теплой водой с солью или содой, витаминные препараты групп А, В и С, обильное питье до двух литров в день (морсы, чистая кипяченая или бутилированная питьевая вода)".