Габозова о реакции родителей на грипп: держать ребенка дома и в страхе - не выход

Заместитель главного врача Сухумской детской поликлиники Лейла Габозова отметила, что не отправлять детей в школу и закрывать их дома во время подъема сезонных вирусных заболеваний - не выход из ситуации.
"Карантин по Абхазии пока не объявлен, у нас нет роста заболеваний гриппом, чтобы объявлять карантин, а родители уже перестали отправлять детей в школу. Это не спасает. Выход из положения - это прогулки на свежем воздухе, мыть часто руки, полноценное питание, обязательно есть фрукты, овощи. Это все и есть профилактика, а в школу не водить - это не дело, и не исключает заболевания гриппом", - отметила Габозова.
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