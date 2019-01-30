Габозова о реакции родителей на грипп: держать ребенка дома и в страхе - не выход

О том, как можно уберечь ребенка от гриппа, в беседе на радио Sputnik рассказала заместитель главного врача Сухумской детской поликлиники Лейла Габозова.

Заместитель главного врача Сухумской детской поликлиники Лейла Габозова отметила, что не отправлять детей в школу и закрывать их дома во время подъема сезонных вирусных заболеваний - не выход из ситуации.

"Карантин по Абхазии пока не объявлен, у нас нет роста заболеваний гриппом, чтобы объявлять карантин, а родители уже перестали отправлять детей в школу. Это не спасает. Выход из положения - это прогулки на свежем воздухе, мыть часто руки, полноценное питание, обязательно есть фрукты, овощи. Это все и есть профилактика, а в школу не водить - это не дело, и не исключает заболевания гриппом", - отметила Габозова.

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